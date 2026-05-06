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【J1百年構想リーグ EAST第15節】(Gスタ)町田 2-0(前半0-0)横浜FM<得点者>[町]エリキ(53分)、藤尾翔太(66分)<警告>[町]岡村大八(40分)主審:木村博之└町田がACLE後初のホーム戦で勝利! エリキ&藤尾翔太のゴールで横浜FMを下す