楽天は8回にソロ2発で逆転4日にパ・リーグ公式戦3試合が行われた。オリックスは、3-0でロッテに勝利した。先発の高島泰都投手は、7回無失点の好投でキャリアハイの3勝目をマーク。打線は6回、森友哉捕手の適時二塁打などで3点を奪った。最後はアンドレス・マチャド投手が締め、完封勝利。ロッテは先発の小島和哉投手が7回107球3失点（自責点1）の力投を見せるも、打線が8安打無得点と沈黙した。西武はソフトバンクに10-2で大勝