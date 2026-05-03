解説のスモルツ氏が厳しく指摘した1球「浮いてしまった」■カージナルス 3ー2 ドジャース（日本時間3日・セントルイス）痛恨被弾となったドジャース・佐々木朗希の“54球目”に、試合解説を務めた米野球殿堂入りを果たしているジョン・スモルツ氏が思わず嘆いた。甘く入った“伝家の宝刀”に「超ど真ん中のスプリット。（落ち切らず）浮いてしまった」と厳しい指摘。制球難が招いた3回の3失点で、ドジャースは試合の流れを掴み損