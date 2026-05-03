100打席を超えても打率4割を維持阪神・佐藤輝明内野手が残している異次元の成績に、海外からも熱視線が注がれている。2日に行われた巨人戦では5打数4安打2打点の大暴れを見せ、3試合連続の猛打賞を記録した。驚異の“11冠”に乗せ、米メディアからは「別の惑星にいる」と驚愕の声が上がった。佐藤は初回に左翼線へ先制の二塁打を放つと、第3打席は中前打を記録。第4打席では右中間を破る二塁打でチャンスメークした。さらに8回