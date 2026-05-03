9回2死から反撃して1点差に迫るも4連敗■カージナルス 3ー2 ドジャース（日本時間3日・セントルイス）ドジャースは2日（日本時間3日）、敵地でのカージナルス戦に2-3で敗れ、今季ワーストの4連敗を喫した。「1番・指名打者」で先発した大谷翔平投手は4打数ノーヒットに終わった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷の“不振”について言及した。この日も快音は響かなかった。初回の第1打席で中飛に倒れると、3回無死一塁での