琴雛ひなが、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！ 琴雛ひな ©佐藤佑一／集英社 【プロフィール】琴雛ひな（こひな・ひな）3月19日生まれ静岡県出身5月2日（土）に、しらこばと水上公園で開催予定の「近代麻雀水着祭2026」に出演。公式X & Instagram【@nya_n319】公式TikTok【@nya_n0319】 今号の『週プレ』は、待望の1st写真集発売決定！溝端葵