「あざとすぎ♡」琴雛ひな、『週プレ』で魅せたキュートさ炸裂グラビア

琴雛ひなが、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！

琴雛ひな ©佐藤佑一／集英社

【プロフィール】

琴雛ひな（こひな・ひな）

3月19日生まれ 静岡県出身

5月2日（土）に、しらこばと水上公園で開催予定の「近代麻雀水着祭2026」に出演。

公式X & Instagram【@nya_n319】

公式TikTok【@nya_n0319】

今号の『週プレ』は、待望の1st写真集発売決定！溝端葵の表紙＆巻頭グラビアにスリランカロケ密着＆特別映像収録のDVDも要チェック！ 山田あいがダイナマイトすぎるボディを大胆披露！ スーパールーキー・博多彩葉を撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】琴雛ひな写真集「こひなまみれ。」は、価格／1100円（税込）にて、主要電子書店で 4月27日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】琴雛ひな写真集「こひなまみれ。」©佐藤佑一／集英社

＜特集情報＞

ついに賃上げムードが定着か!? みんなの給与明細2026

40業種に詳細インタビュー＆働く男500人にアンケート!!

現地取材＆緊急検証！トランプ大暴走、さすがにヤバすぎる!! などなど・・・

『週刊プレイボーイ』19＆20号は4月27日に発売！