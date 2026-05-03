5月3日（日）放送「ポツンと一軒家」のゲストは、魔裟斗と岩田絵里奈。東京で生まれ育ったという岩田は「ポツン暮らしもちょっと経験してみたいです」と話していた。 ©ABCテレビ 愛媛県の山奥、複雑に区分けされた広大な敷地は、なんとヤギの山地牧場だった！脱サラして未経験でヤギ牧場を営む男性の思いとは？ ヤギの自然分娩に立ち会う貴重な一幕も！ 愛媛県の山の真っただ中、複雑に区分けされた広大な敷地にポツ