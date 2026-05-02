今季全試合スタメン■ソフトバンク ー 楽天（2日・みずほPayPayドーム）ソフトバンクの山川穂高内野手が2日、みずほPayPayドームでの楽天戦で6号ソロを放った。4月19日の本拠地オリックス戦の第1打席で左前適時打を放って以来、32打席連続ぶりの安打が豪快な一打となった。「7番・一塁」で先発した山川は4回、カウント2-2からホセ・ウレーニャ投手が投じた5球目の外角スライダーを振り抜いた。高く上がった打球はそのまま左翼ス