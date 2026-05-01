北浦、萩尾、皆川を登録抹消した1日のプロ野球公示で、巨人は若林楽人外野手と中山礼都外野手、高梨雄平投手を出場選手登録した。代わって北浦竜次投手、萩尾匡也外野手、皆川岳飛外野手を登録抹消。再登録は11日以降となる。若林は今季1軍スタートも、打率.222で4月11日に登録を外れた。2軍では打率.273。中山も同じく今季1軍スタートしたが打率.147と苦しみ、4月15日に登録抹消となった。ファーム・リーグでは直近3試合で11