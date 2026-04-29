オフにメキシコ挑戦も開幕直前に解雇オイシックス新潟は29日、DeNAやロッテでプレーした国吉佑樹投手と契約合意に至ったと発表した。国吉は今季、メキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズに移籍。しかし開幕直前に解雇されたことを自身のインスタグラムで明かしていた。国吉は2009年育成ドラフト1位で熊本・秀岳館高から横浜（現DeNA）に入団。主に中継ぎとして活躍し、2021年途中にロッテに移籍した。2024年にロッ