西武鉄道は、2028年3月から運行を開始する、「52席の至福」の価値をさらに進化させた新型レストラン列車の名称を、「Fine Dining Train『vies』（ファインダイニング・トレイン『ヴィエス』）」と発表した。同時に、車両デザインをモチーフにしたロゴデザインも公開。このほか、ブランドムービーやインタビュー映像も解禁されており、その世界観の一端に触れることができる。料理監修にはバルニバービ総料理長の大筆秀樹氏、車両デ