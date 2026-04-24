絶好調の村上宗隆について語った山本キャスター村上宗隆選手の快音が止まりません。開幕24試合で10本塁打は日本人選手歴代最速で、92年ぶりにホワイトソックスの球団新記録を樹立。さらに5戦連発は、球団新記録タイ＆メジャー新人記録タイと、記録づくめのスタートとなりました。【写真】山本キャスター最新フォトギャラリーとにかく、当たれば飛ぶ。日本時間4月23日現在、ヒットはすべてシングルヒットかホームラン。メジャーを