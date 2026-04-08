5回の第3打席に捕手が一塁へ送球した際にアクシデント発生【MLB】ドジャース 4ー1 Bジェイズ（日本時間8日・トロント） ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。5回の打席で、相手捕手が一塁へ送球した際に右手が左腕付近に直撃するアクシデントが発生。不運な形で敵軍からダメージを受けた危ない場面に対し、LA記者からも状態を心配する声があがって