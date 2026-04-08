大谷に打席が回ってくる約1分前に起きた退場劇【MLB】ドジャース 4ー1 Bジェイズ（日本時間8日・トロント） ドジャース戦で目まぐるしく変わった展開に米メディアも思わず釘付けとなった。7日（日本時間8日）に敵地で行われたブルージェイズ戦。5回に大谷翔平投手が打席に入る約1分前、ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が起こした“退場劇”が話題となった。5回のドジャースの攻撃、無死一塁の場面でブルージェイズ先