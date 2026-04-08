球団は体調不良と発表■ソフトバンク ー 西武（8日・みずほPayPayドーム）ソフトバンクの周東佑京外野手は8日、本拠地で行われる西武戦でスタメン起用されたが、試合前に急遽欠場が決まった。球団は体調不良によるものと発表。思わぬ事態にみずほPayPayドームは騒然となった。試合前のスタメン発表で、周東は「9番・中堅」でアナウンスされていた。しかし初回の守備から野村勇内野手に交代。中堅には二塁手でスタメン起用され