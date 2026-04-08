5日のナショナルズ戦で初回で交代→IL入りドジャースのムーキー・ベッツ内野手は5日（日本時間6日）、右脇腹痛のため負傷者リスト（IL）入りした。復帰まで4〜6週間という見方もあるなか、山本由伸投手が先発した7日（同8日）のブルージェイズ戦前に見せた姿に、米メディアも安堵している。ベッツは4日（同5日）のナショナルズ戦に「3番・遊撃」で先発出場したが、初回の打席で右脇腹を痛め、直後の守備からベンチに退いていた