昨年のBジェイズとのワールドシリーズ中に娘が死去「この2日間辛かった」【MLB】ドジャース 4ー1 Bジェイズ（日本時間8日・トロント） ドジャースのアレックス・べシア投手は7日（日本時間8日）、敵地・ブルージェイズ戦の7回途中から2番手として救援した。1イニングを無失点で切り抜け、今季2ホールド目。チームの5連勝に貢献した。「チーム全員でつかみ取った素晴らしい勝利だ。ヤマモトは最高だったし、彼を助けられて良かっ