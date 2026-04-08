ソレアが初回に2ラン、第2打席は死球だった【MLB】エンゼルス ー ブレーブス（日本時間8日・アナハイム） 菊池雄星投手が先発した7日（日本時間8日）のエンゼルス-ブレーブス戦で、両軍殴り合いの壮絶な大乱闘が勃発した。エンゼルスが2点を追う2-4の5回に事態が発生した。2死一塁の場面で打席にはソレア。マウンドには右腕ロペスがいた。初球がバックネットまで届く大暴投になると、ソレアはロペスに怒りの表情で凝視。両者が