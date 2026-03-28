西武など3球団で活躍した杉本氏が感謝する高校時代の恩師野球評論家の杉本正氏（元西武、中日、ダイエー投手）は、静岡・御殿場西2年秋から、エース兼3番打者として活躍した。シュアな打撃に、左腕から繰り出す安定感のある投球。「ホームランはなかなか打てないけど、ヒットは結構、打ちました。投げても2、3失点で終わる試合が多かったです」。カーブを武器に急成長したが、これは飯尾誠監督のおかげだという。「監督とはよく