球団発表ドジャースはヤンキースからFAとなっていたジェイク・カズンズ投手と契約した。MLB公式サイトが25日（日本時間26日）までに伝えている。31歳右腕のカズンズは2017年ドラフト20巡目（全体613位）でナショナルズ入り。2021年にブルワーズでデビューし、ヤンキース時代の2024年には37試合登板で2勝1敗、防御率2.37。昨季は右肘を痛めて6月にトミー・ジョン手術。メジャーでの登板はなく、オフにFAとなっていた。MLB公式サ