2022年ドラフト育成1位→2024年に支配下、2軍戦では主力級の成績雨を切り裂く一発だ。ヤクルトの橋本星哉捕手が25日、戸田球場で行われたロッテ2軍戦に「4番・左翼」で先発出場。6回に試合をひっく返すグランドスラムを叩き込んだ。しかも片手で振り払ったようなスイングで軽々と柵越えし、「これで入るんだ笑」「エグすぎる」とファンの度肝を抜いた。0-2の6回、無死満塁の絶好機で橋本に打席が回った。カウント2-2から石川柊