高さ約5.2メートル、長さ約43メートルの巨大ウォールアート制作が開始ソフトバンクの本拠地・みずほPayPayドームが23日に公式X（旧ツイッター）を更新。球場外周に新たに制作されるウォールアートの一部を公開し、ファンの間で完成を心待ちにする声が広がっている。球団は「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT」の一環として、みずほPayPayドーム福岡の外周1階にホークスの歴史と精神を感じられるウォールアートを制作すると