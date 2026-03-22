田中幹也に代わって先発…第2打席でテラス席へ2ラン課題の打撃が急成長を見せている。中日の辻本倫太郎内野手が22日、バンテリンドームで行われたロッテとのオープン戦で1号2ランを叩き込んだ。オープン戦は試合前の段階で打率.310と好調を維持。“激変”ぶりに竜党も歓喜している。当初は「2番・二塁」で田中幹也内野手が先発予定だったが、急きょ辻本にスタメンが変更された。第1打席は四球で出塁し、2-0とリードした2回2死