20日夜、岡山・倉敷市で乗用車が電柱と衝突する事故があり、運転していた19歳の男性ら2人が死亡しました。警察によりますと20日午後10時50分ごろ、倉敷市田ノ上新町の市道で、南に向かって走っていた乗用車が道路沿いの電柱に衝突しました。この事故で運転していた倉敷市の塗装業・島田永さん（19）と助手席に乗っていた倉敷市の会社員・日笠永暉さん（19）が頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。また、後部座