福岡県久留米市の住宅の敷地内で21日、血を流し倒れていた女性を含む親子3人が病院に搬送され、女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は事件と事故の両面で当時の状況を調べています。警察によりますと21日午前0時半すぎ、久留米市城島町城島の住宅で「妻と息子がもめている血を流して倒れている妻を見つけた」と、この家の住人から110番通報がありました。警察官が現場に駆けつけると、家の敷地内で女性が血を流し倒