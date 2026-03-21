20日、埼玉県春日部市のスーパーで、男が刃物で従業員を脅し商品を奪う強盗事件があり、48歳の無職の男が逮捕されました。警察によりますと20日、春日部市にある「ビッグ・エー藤塚店」で「男が刃物を示し商品を奪って逃げた」と通報がありました。男が客を装って女性従業員にたばこを注文したあと、刃物を突きつけて「強盗ね」などと脅迫し、たばこ4箱などを奪って逃走したということです。その後、警察は男の行方を追っていまし