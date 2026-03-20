キングコング西野亮廣（45）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。“敵”の芸人を明かした。番組冒頭でMCのハライチ澤部佑（39）からゲストがキングコング西野亮廣と説明されると、MC神田愛花（45）が「どういう関係ですか？今のうちに聞いちゃいますけど、どういう関係ですか？」と質問。澤部が「どういう関係も…先輩ですよ」と答えた。神田が「仲は？」と聞くと、澤部と相方岩井勇気（39）は「