６月開幕の北中米Ｗ杯に向けて、ドナルド・トランプ米大統領が次期国土安全保障長官に指名したマークウェイン・マリン上院議員が警鐘を鳴らしたと、英紙「ミラー」が報じた。同紙は「マリン氏はＷ杯開催に向けた米国の準備状況について深刻な懸念を表明している。マリン氏は議員らに１８日に語った際、大会の安全管理を担当する機関が苦境に陥っていると主張した」とし「マリン氏はＷ杯の警備について国土安全保障省の準備が『