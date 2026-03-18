GoogleはYouTube公式ブログで、グローバル音楽部門責任者であるLyor Cohen氏によるニュースレターを公開した。音楽とビジュアルストーリーテリングの重要性や、収益還元、生成AIへの取り組みをまとめている。 ブログでは、グラミー賞やスーパーボウル、BRITアワードなどの話題に触れ、音楽は文化の中心にあるだけでなく音楽そのものが文化だとした。例として、ROSE