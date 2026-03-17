準々決勝のベネズエラ戦に敗れた直後のグラウンドでの姿野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表に敗れた。失意の終戦となったが、試合直後にグラウンドで見せた振る舞いが話題に。メキシコメディアも「一流の価値」と称賛し、海外ファンからは「侍に敬意を」と感動の声が寄せられている。マイアミのローンデポパークで行われた激闘の末に敗