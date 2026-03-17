＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】なんか落ちた！まわしが緩むハプニング（実際の様子）手に汗握る2分30秒を超える大熱戦の最中、土俵上に何かが落ち、あわや放送事故かと緊張感が走る一幕があった。熱戦が進むにつれて力士の腰元が徐々に緩んでいく光景に、ネット上のファンも「まわしあぶな」「なんか落ちた」と騒然となった。幕下三十七枚目・城間（尾上）と幕下三十二枚目・長内（高砂