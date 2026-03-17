＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】なんか落ちた！まわしが緩むハプニング（実際の様子）

手に汗握る2分30秒を超える大熱戦の最中、土俵上に何かが落ち、あわや放送事故かと緊張感が走る一幕があった。熱戦が進むにつれて力士の腰元が徐々に緩んでいく光景に、ネット上のファンも「まわしあぶな」「なんか落ちた」と騒然となった。

幕下三十七枚目・城間（尾上）と幕下三十二枚目・長内（高砂）の一番でのこと。今場所最長級となる2分30秒超の激闘の末、最後は長内が寄り切りで城間を下して4勝目を挙げ、勝ち越しを決めた。

土俵上にポロリと落下

立ち合い正面から当たった両者。互いにまわしを引き合う四つ相撲の形になると、そこから長い膠着状態が続いた。1分、2分と時間が経過し、両力士の荒い息遣いが館内に響き渡る中、突如として城間のまわしから一部のようなものが土俵上にポロリと落下。その後、激しい攻防の中で城間のまわしが徐々に緩んでいき、一歩間違えば大惨事の状態に。最後は長内が力を振り絞って寄り切った。

勝負が決し、土俵外に出た城間は、すぐさま自身のまわしを締め直してから土俵上に上がり直すという、珍しい光景も見られた。この緊迫した状況に、ファンからは「まわしあぶな」「やばい！」「なんか落ちた」「まわしがあ」「やばい！もろだし」といった驚きと心配の声が殺到した。なお、敗れた城間は4敗目を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）