【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月22日に初のアルバム『I.K.T（I know Tomorrow）』をリリースする生田絵梨花。 そのラストに収録される11曲目の楽曲がSUPER BEAVER「青い春」のカバーであることが発表され、この楽曲が自身も出演する“三ツ矢サイダー”新TVCMに起用されることが決定した。 ■生田絵梨花が出演する“三ツ矢サイダー”CMソングにも決定 生田絵梨花は2025年に続いて“三ツ矢