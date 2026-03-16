スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。3月15日（日）の放送では、母親から受けた言葉の傷に今も苦しむ女性からのメッセージに、江原がエールを送りました。 パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞私は母親から「お前なんて産まなきゃ良かった。お前がいるから私はどこにも行けないんだよ」と罵