俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が、15日放送のMBSラジオ『MBSヤングタウン日曜日』（毎週日曜後10：00）に出演し、NHK朝ドラのオーディション秘話を語った。【写真・動画】高石あかりに“父”岡部たかしが贈った表彰状授与シーンの動画も連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロインを務めている高石が、この日は『ヤンタン』にゲストで登場し、笑福亭鶴瓶らとのトークが実現。『ばけばけ』のヒロインを選ぶ書類審査は