「まるで落語や！」 高石あかり『ばけばけ』驚きの秘話明かす「撮るしかないと思って、数十テイク」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が、15日放送のMBSラジオ『MBSヤングタウン日曜日』（毎週日曜 後10：00）に出演し、NHK朝ドラのオーディション秘話を語った。
【写真・動画】高石あかりに“父”岡部たかしが贈った表彰状 授与シーンの動画も
連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロインを務めている高石が、この日は『ヤンタン』にゲストで登場し、笑福亭鶴瓶らとのトークが実現。
『ばけばけ』のヒロインを選ぶ書類審査は「“ばける”っていう言葉を使ってエッセイを書いてください」だったという。その内容に、高石は「あれ、ちょっとこの朝ドラ違うぞ！」と思ったと明かした。
書類、動画など全部で4つの審査があり、動画審査は「今回は『ばけばけ』という作品が怪談にまつわるものなので、すごい長ゼリフの一つ怪談を全部覚えて、自分で演出して」というもの。スタジオ一同から驚きの声があがった。
高石は「（自分が）右と左を向くことで人を変えようとか、間（ま）とか」と演出の工夫を語り、鶴瓶も「まるで落語や！」と感嘆。高石は、事務所の会議室にこもり「撮るしかないと思って、数十テイク」重ねたと振り返った。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真・動画】高石あかりに“父”岡部たかしが贈った表彰状 授与シーンの動画も
連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロインを務めている高石が、この日は『ヤンタン』にゲストで登場し、笑福亭鶴瓶らとのトークが実現。
『ばけばけ』のヒロインを選ぶ書類審査は「“ばける”っていう言葉を使ってエッセイを書いてください」だったという。その内容に、高石は「あれ、ちょっとこの朝ドラ違うぞ！」と思ったと明かした。
高石は「（自分が）右と左を向くことで人を変えようとか、間（ま）とか」と演出の工夫を語り、鶴瓶も「まるで落語や！」と感嘆。高石は、事務所の会議室にこもり「撮るしかないと思って、数十テイク」重ねたと振り返った。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。