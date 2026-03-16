【モデルプレス＝2026/03/16】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が3月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、注目が集まっている。【写真】22歳乃木坂「色白で眩しい」美脚スラリのミニスカ黒コーデ◆川崎桜、ミニスカ衣装で美脚披露川崎は「IDOL RUNWAY COLLECTION2026 ありがとうございました」とつづり、同日に開催されたガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Su