ゴールデンボンバーの鬼龍院翔（41）が15日、自身のXとYouTubeチャンネルを更新。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの人気曲「好きすぎて滅！」を歌う動画を公開し、話題を呼んでいる。【動画】「違和感が仕事しなさすぎて滅」M!LK「好きすぎて滅！」を熱唱する鬼龍院翔鬼龍院は「なぜか鬼龍院が作った曲っぽいって色々な人に言われたので歌ってみました」ときっかけを明かし、「が！この曲…じっくり聴けば聴くほど楽曲とし