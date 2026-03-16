【モデルプレス＝2026/03/16】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華が3月15日、自身のInstagramを更新。街角で撮影したニットワンピース姿の写真を公開し、注目を集めている。【写真】グラビア話題の44歳元NHKキャスター「食い込んでる」ド迫力ボディ際立つワンピ姿◆竹中知華、美バスト際立つニットワンピ竹中は「おはよう。今日も朝早くパタパタデイ」とつづり、曇りの日の街角で撮影したラベンダーカラーのニ