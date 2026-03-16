元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、胸元に“食い込む”ニットワンピ姿「迫力凄い」「ドキドキする」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華が3月15日、自身のInstagramを更新。街角で撮影したニットワンピース姿の写真を公開し、注目を集めている。
【写真】グラビア話題の44歳元NHKキャスター「食い込んでる」ド迫力ボディ際立つワンピ姿
竹中は「おはよう。今日も朝早くパタパタデイ」とつづり、曇りの日の街角で撮影したラベンダーカラーのニットワンピース姿を複数枚投稿。パステルカラーで花の刺繍があしらわれたニットトップスからは綺麗なバストラインが映えている。
この投稿には「迫力凄い」「圧巻のボディ」「食い込んでる」「美しい」「春っぽいワンピース可愛い」「ドキドキする」「セクシーすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】グラビア話題の44歳元NHKキャスター「食い込んでる」ド迫力ボディ際立つワンピ姿
◆竹中知華、美バスト際立つニットワンピ
竹中は「おはよう。今日も朝早くパタパタデイ」とつづり、曇りの日の街角で撮影したラベンダーカラーのニットワンピース姿を複数枚投稿。パステルカラーで花の刺繍があしらわれたニットトップスからは綺麗なバストラインが映えている。
◆竹中知華の投稿に反響
この投稿には「迫力凄い」「圧巻のボディ」「食い込んでる」「美しい」「春っぽいワンピース可愛い」「ドキドキする」「セクシーすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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