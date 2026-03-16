ショート動画共有アプリ・TikTokの運営元として知られるByteDanceが、動画生成AI「Seedance 2.0」の著作権侵害問題を受け、同AIのグローバルリリースを延期させたと報じられています。ByteDance Suspends Launch of Video AI Model After Copyright Disputes With Hollywood - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/bytedance-suspends-launch-video-ai-model-copyright-disputes-hollywoodByteDance reportedl