7人組アイドルグループ「にっぽん!真骨頂」は14日、メンバーの鈴木かのんが同日付でグループを脱退したことを公式Xで発表した。ファンとの私的交友など複数の重大な規約違反行為が発覚したとしており、グループは今後6人体制で活動を続ける。【写真あり】7人体制も見納め…アイドルグループ「にっぽん!真骨頂」運営は「鈴木かのん脱退のお知らせ」と題した文書を公開。「鈴木かのんに関しまして、ファンの方との私的交友など複