7人組アイドルグループ、“重大な規約違反”でメンバー脱退「ファンの方との私的交友」
7人組アイドルグループ「にっぽん!真骨頂」は14日、メンバーの鈴木かのんが同日付でグループを脱退したことを公式Xで発表した。ファンとの私的交友など複数の重大な規約違反行為が発覚したとしており、グループは今後6人体制で活動を続ける。
【写真あり】7人体制も見納め…アイドルグループ「にっぽん!真骨頂」
運営は「鈴木かのん脱退のお知らせ」と題した文書を公開。「鈴木かのんに関しまして、ファンの方との私的交友など複数の重大な規約違反行為が発覚し、3月14日付にてにっぽん!真骨頂を脱退とさせていただきます」と報告した。
あわせて「関係各所、応援してくださっていたファンの皆様におかれましても、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心からおわび申し上げます」と謝罪した。
グループは4月21日にワンマンライブの開催を予定しているが、同公演は6人での出演となる。鈴木を目当てにチケットを購入した来場者に向けては返金対応を実施する方針で、「返金をご希望の方はチケットサイトからお問い合わせください」と呼びかけた。
また、特典会などに関する対応については「各種特典をお持ちのお客様については対応方法を協議の上、近日中にご連絡をさせていただきます」と説明している。
さらに運営は「本件に関して弊社所属タレントへのお問い合わせ、特典会での質問等はお控えくださいますよう、お願い申し上げます」とし、「今後ともにっぽん!真骨頂へのご声援をよろしくお願いいたします」とコメントした。
【写真あり】7人体制も見納め…アイドルグループ「にっぽん!真骨頂」
運営は「鈴木かのん脱退のお知らせ」と題した文書を公開。「鈴木かのんに関しまして、ファンの方との私的交友など複数の重大な規約違反行為が発覚し、3月14日付にてにっぽん!真骨頂を脱退とさせていただきます」と報告した。
グループは4月21日にワンマンライブの開催を予定しているが、同公演は6人での出演となる。鈴木を目当てにチケットを購入した来場者に向けては返金対応を実施する方針で、「返金をご希望の方はチケットサイトからお問い合わせください」と呼びかけた。
また、特典会などに関する対応については「各種特典をお持ちのお客様については対応方法を協議の上、近日中にご連絡をさせていただきます」と説明している。
さらに運営は「本件に関して弊社所属タレントへのお問い合わせ、特典会での質問等はお控えくださいますよう、お願い申し上げます」とし、「今後ともにっぽん!真骨頂へのご声援をよろしくお願いいたします」とコメントした。