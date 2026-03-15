【モデルプレス＝2026/03/15】俳優の竹内涼真とTravis Japanの宮近海斗が、13日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）に出演。竹内と宮近の兄との交流秘話が明らかとなった。【写真】32歳人気俳優「自然体でかっこいい」肉体美際立つ兄弟入浴ショット◆竹内涼真、宮近海斗の兄と大学時代に交流この日のトークで宮近は「うちの兄いわく、竹内さんと大学の頃一緒にサッカーをしていたみたいで、よく