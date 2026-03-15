竹内涼真、トラジャ宮近海斗の兄と大学時代に交流「ずっと部活内で自慢していました」秘話明らかに
【モデルプレス＝2026/03/15】俳優の竹内涼真とTravis Japanの宮近海斗が、13日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）に出演。竹内と宮近の兄との交流秘話が明らかとなった。
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この日のトークで宮近は「うちの兄いわく、竹内さんと大学の頃一緒にサッカーをしていたみたいで、よくエピソードとかを話すんですけど、僕信じてないんですよ。本当ですか？」と聞くと竹内は「事実です」とコメント。意外な繋がりに共演者から驚きの声が上がった。
竹内が「（宮近の兄と）同じサッカー部で。お兄ちゃんはずっと部活内で自慢していました」と話すと宮近は「僕のことですか？」と質問。しかし、竹内は「でもみんな信じてなかった。『お前の弟がそんなわけない』って」とその時の様子を明かし、スタジオは笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆竹内涼真、宮近海斗の兄と大学時代に交流
この日のトークで宮近は「うちの兄いわく、竹内さんと大学の頃一緒にサッカーをしていたみたいで、よくエピソードとかを話すんですけど、僕信じてないんですよ。本当ですか？」と聞くと竹内は「事実です」とコメント。意外な繋がりに共演者から驚きの声が上がった。
◆竹内涼真、宮近海斗の兄の様子を明かす
竹内が「（宮近の兄と）同じサッカー部で。お兄ちゃんはずっと部活内で自慢していました」と話すと宮近は「僕のことですか？」と質問。しかし、竹内は「でもみんな信じてなかった。『お前の弟がそんなわけない』って」とその時の様子を明かし、スタジオは笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
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