竹内涼真（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/15】俳優の竹内涼真とTravis Japanの宮近海斗が、13日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）に出演。竹内と宮近の兄との交流秘話が明らかとなった。

【写真】32歳人気俳優「自然体でかっこいい」肉体美際立つ兄弟入浴ショット

◆竹内涼真、宮近海斗の兄と大学時代に交流


この日のトークで宮近は「うちの兄いわく、竹内さんと大学の頃一緒にサッカーをしていたみたいで、よくエピソードとかを話すんですけど、僕信じてないんですよ。本当ですか？」と聞くと竹内は「事実です」とコメント。意外な繋がりに共演者から驚きの声が上がった。

◆竹内涼真、宮近海斗の兄の様子を明かす


竹内が「（宮近の兄と）同じサッカー部で。お兄ちゃんはずっと部活内で自慢していました」と話すと宮近は「僕のことですか？」と質問。しかし、竹内は「でもみんな信じてなかった。『お前の弟がそんなわけない』って」とその時の様子を明かし、スタジオは笑いに包まれていた。（modelpress編集部）

情報：TBS

【Not Sponsored 記事】