フアン・ソト（メッツ／外野手／27歳）■守備で手抜きプレー連発の最高給取り【野手編】“前科持ち”タティスJr.、ザル守備ラミレス、復活のロドリゲス、力自慢カミネロ年15年7億6500万ドルの大型契約でメッツに入団したため、大谷翔平の10年7億ドルを抜いてメジャーリーグの最高給取りになった長距離砲。それだけに昨季は大いに期待されたが、打撃では序盤タイミングが合わないことが多く、4月末時点で本塁打が3本しかなかった