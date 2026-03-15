フアン・ソト（メッツ／外野手／27歳）

■守備で手抜きプレー連発の最高給取り

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年15年7億6500万ドルの大型契約でメッツに入団したため、大谷翔平の10年7億ドルを抜いてメジャーリーグの最高給取りになった長距離砲。それだけに昨季は大いに期待されたが、打撃では序盤タイミングが合わないことが多く、4月末時点で本塁打が3本しかなかった。そのため辛辣なことで知られるニューヨークのメディアから「バカげた買い物」と酷評された。シーズン中盤になるとハイペースで一発が出るようになるが、チャンスで結果を出せないため「過大評価されている打者」と見なされ続けた。

評価が上がらない一つの要因は、守備でつまらないミスや手抜きプレーが多かったことだ。シーズン終盤には守備での手抜きプレーをチームのリーダー格のリンドーアに叱責されたが、開き直って言い返したため口論になった。

得意技は「超遅タイム」。これは投手が投球モーションに入りかけた時に、打席を外してタイムをかける行為。日本では認められないだけでなく、投手のケガを誘発する危険な行為と糾弾されるが、メジャーでは大目に見る審判が多いため、現在も時々やる。

こんな恥知らずな行為をやる狙いは、投球リズムを崩すこと。日本対ドミニカの一戦で球審を務めるのは米国人審判の可能性が高いため、日本の投手が好調の場合、これをやる可能性がある。井端監督には、師匠星野仙一ばりのケンカ腰の抗議を期待したい。

▽年齢=27

所属=メッツ

左投げ左打ち

ポジション=右翼

今季年俸=約94億7000万円

昨季の成績=160試合 打率.263 43本塁打 105打点

ヘラルド・ペルドモ（Dバックス／内野手／26歳）

■三拍子揃った大谷翔平の大ファン

昨年急速にパワーアップして、非力な9番打者から20本、100打点が可能な打者に変身した遊撃手。打撃面の成長に加え、守備力も依然平均以上で、盗塁も27個マークしたため、貢献ポイントであるWARの高さはトップレベル。これが効いてナ・リーグのMVP投票で4位に入った。大谷翔平の熱烈なファン。2023年のオールスターでは、球団の日本人トレーナーから教わった日本語で大谷に話しかけ、見事バットをせしめている。

▽年齢=26

所属=ダイヤモンドバックス

右投げ両打ち

ポジション=遊撃

今季年俸=約17億2000万円

昨季の成績=161試合 打率.290 20本塁打 100打点

マニー・マチャド（パドレス／内野手／33歳）

■乱闘好きのやんちゃがチームリーダーに

10年くらい前はメジャーにおける悪ガキの代表格で、常に乱闘の先頭に立ってきた三塁手。しかし、最近はキャプテンの肩書が付き、やんちゃな顔は影をひそめ、思慮深いチームリーダーに変身した。称賛したいのは下り坂の年齢に差し掛かっているにもかかわらず、過酷な筋トレで己を鍛え上げて毎年30本前後の本塁打と100点前後の打点を出し続けていることだ。三塁守備はエラーが多いが、DRS（守備で防いだ失点）は平均以上だ。

▽年齢=33

所属=パドレス

右投げ右打ち

ポジション=三塁

今季年俸=約48億7000万円

昨季の成績=159試合打率.27527本塁打95打点

（友成那智／スポーツライター）

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