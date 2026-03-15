出演映画での演技が高評価俳優・柄本佑（39）が主演を務め、２月27日に公開された映画『木挽町のあだ討ち』。同作を鑑賞した人たちの間で、メインキャストの一人として出演している『なにわ男子』長尾謙杜（23）の演技を絶賛する声が上がっているという。映画の原作は、永井紗耶子氏による傑作時代小説。’23年に新潮社から単行本が発売され、「第169回直木賞」と「第36回山本周五郎賞」をダブル受賞した作品だ。今回の実写映画で