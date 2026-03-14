「ALPHA DRIVE ONE DEBUT SHOW [THE FIRST ALARM] 字幕版」 日本公式デビューに先駆け、3月13日に行われた初の来日イベントが熱い注目を集めた8人組ボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONE(ALD1/アルファドライブワン)。韓国デビューを飾った1stミニアルバム「EUPHORIA」(1月12日リリース)の反響は凄まじく、発売初日にミリオンを叩き出し、タイトル曲「FREAK ALARM」は韓国のみならず日本の音源チャートでも好記録を達成。日本デ